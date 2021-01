SONDORS anuncia mota elétrica por apenas 5 mil dólares

A SONDORS revelou recentemente a sua primeira mota eléctrica.

Tendo em conta as movimentações do mercado dos veículos eléctricos, facilmente se percebe que os fabricantes estão a apostar forte neste segmento. A procura pode ainda não ser a desejável, mas já há ofertas bastante interessantes.

A SONDORS revelou recentemente a sua primeira mota eléctrica, a SONDORS Metacycle que pode ser a primeira mota eléctrica verdadeiramente de baixo custo capaz de circular em qualquer lugar.

De acordo com as especificações que foram reveladas, a SONDORS Metacycle chega aos 130 km/h graças ao robusto motor do cubo traseiro nominal de 8 kW que pode atingir um pico de 14,5 kW.

A bateria removível de 4.000 Wh tem capacidade para 80 milhas (130 km). A velocidade máxima pode chegar aos 128.7km/h.

A bateria pode ser carregada em quatro horas usando uma tomada de 110V. Por agora esta mota está já em pré-venda nos Estados Unidos e não se sabe ainda se chegará a outros países. Esta mota está disponível em três cores.