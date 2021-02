Land Rover lançará o primeiro carro eléctrico em 2024 e Jaguar só em 2025 vai ter modelo eléctrico

Novo chefe da Jaguar Land Rover anunciou, esta segunda-feira de manhã, que a Land Rover vai lançar seis novos modelos eléctricos puros nos próximos cinco anos, mas o projecto do totalmente eléctrico Jaguar XJ foi eliminado.

A Land Rover deverá lançar seis modelos puramente eléctricos nos próximos cinco anos como parte de uma ampla revisão do negócio global da Jaguar Land Rover. O anúncio foi feito hoje pelo seu novo chefe executivo, Thierry Bollore. Já a Jaguar deverá ser reimaginada como uma marca de luxo totalmente eléctrica até 2025.

A Jaguar Land Rover diz que os modelos de todas as marcas do grupo estarão disponíveis com uma variante totalmente eléctrica até 2030. E enquanto a Jaguar será exclusivamente EV cerca de cinco anos antes disso, a Land Rover deverá vender cerca de 60% dos seus automóveis em forma puramente eléctrica até ao final da década.

Anunciadas esta manhã, as mudanças radicais entrarão em vigor a partir de 2024, quando a Land Rover apresentar o primeiro modelo puramente eléctrico. Um comunicado da empresa afirmava: "Nos próximos cinco anos, a Land Rover acolherá seis variantes puramente eléctricas, uma vez que continua a ser líder mundial de SUV de luxo através das suas três famílias de Range Rover, Discovery e Defender. A primeira variante inteiramente eléctrica chegará em 2024".

Os planos para a Jaguar são mais complexos - e requerem uma inversão de um projecto a longo prazo para desenvolver a próxima geração de limousine XJ totalmente eléctrica. Esperava-se que esse carro fizesse a sua estreia este ano, mas agora o projecto foi abandonado.

A declaração acrescentava: "Em meados da década, a Jaguar terá sofrido um renascimento para emergir como uma marca de luxo puramente eléctrica, com uma nova e dramaticamente bela carteira de designs emocionalmente envolventes e tecnologias pioneiras da próxima geração. A Jaguar existirá para tornar a vida extraordinária, criando experiências automóveis dramaticamente belas que deixam os seus clientes a sentirem-se únicos e recompensados.

Ainda não há notícias sobre como os planos da Jaguar irão afectar veículos existentes como o XE, XF, E-Pace e F-Pace. Embora todos estes modelos pareçam ter agora uma vida útil finita, com substituições totalmente eléctricas previstas até cerca de 2025.

As decisões surgem depois de a Jaguar Land Rover nomear o ex-executivo Bollore da Jaguar Land Rover para substituir o antigo CEO Dr. Ralf Speth. O francês iniciou o seu novo cargo em Setembro passado, mas manteve uma posição decididamente discreta ao empreender uma revisão completa dos negócios da JLR, da actual linha de modelos e dos planos de lançamento futuros.

O comunicado afirma que a Jaguar Land Rover é capaz de reter todas as suas actuais instalações de produção, anulando assim os rumores de que uma das suas fábricas no Reino Unido possa ter estado sob ameaça de encerramento.

Foi lançada uma nova estratégia que depende de três plataformas compatíveis com os grupos electrogéneos puramente eléctricos. A Land Rover utilizará a plataforma de Arquitectura Modular Longitudinal (MLA) da JLR para veículos com motores de combustão electrificados, e a Arquitectura Modular Eléctrica (EMA) para os seus modelos EV.

A Jaguar utilizará uma nova "arquitectura puramente eléctrica", diz a JLR. Será uma plataforma por medida para a marca, e será fabricada em Solihull ao lado de automóveis utilizando a plataforma MLA. Os veículos da EMA serão produzidos em Halewood. De acordo com Bollore, a estratégia da plataforma significa que haverá "personalidades muito diferentes para as marcas".

A fábrica de Castle Bromwich - casa do Jaguar XE, XF e F-Type - continuará a produzir esses modelos até ao fim da sua vida útil actual, após o que as instalações serão reequipadas para a nova estratégia puramente eléctrica da marca. Bollore não se alongou quanto ao propósito que será encontrado para Castle Bromwich, mas assegurou que "beneficiará de uma consolidação" das outras instalações de produção da empresa com base nas Midlands. É uma pista que o local poderia ser transformado numa fábrica de montagem de células de bateria ou similar.