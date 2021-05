A primeira imagem do primeiro Subaru eléctrico

Com a ajuda a Toyota a Subaru vai estrear-se, em breve, no mercado dos carros eléctricos.

ASubaru providenciou aos fãs da marca um primeiro vislumbre do seu primeiro carro 100% elétrico, adiantando que o veículo se chamará Solterra.

A escolha do nome deve-se ao desejo da marca de “representar o compromisso de oferecer as capacidades de um SUV tradicional num pacote responsável do ponto de vista ambiental”.

O Solterra foi desenvolvido numa colaboração entre a Subaru e a Toyota, pelo que o veículo deverá ser semelhante ao já anunciado bZ4X.

Acredita-se que a Subaru desvendará o Solterra ainda este ano, com o lançamento esperado para 2022.