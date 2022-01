Stellantis investe nas baterias em estado sólido

Baterias em estado sólido para automóveis eléctricos garantem maior autonomia face às actuais de iões de lítio

O grupo Stellantis completou um avultado investimento na empresa Factorial Energy, em conjunto com outros investidores, tendo em vista o financiamento para acelerar a produção de baterias em estado sólido, uma solução que oferece uma autonomia de condução até 50% superior à da actual tecnologia de baterias de iões de lítio.

«A Stellantis está a avançar rapidamente na sua estratégia de electrificação, contando já com 33 automóveis electrificados, a que se juntarão oito veículos eléctricos nos próximos 18 meses», afirma Carlos Tavares, CEO da Stellantis.

E adianta: «Com os nossos parceiros, incluindo a Factorial, iremos rapidamente electrificar todo o portefólio das nossas marcas com soluções mais seguras, sustentáveis e acessíveis».

Em Julho de 2021, a Stellantis tinha já anunciado o objectivo de apresentar as primeiras baterias em estado sólido no ano de 2026.

A Factorial Energy, sediada em Woburn, Massachusetts, EUA, está a construir uma instalação-piloto de última geração que permitirá à empresa aumentar a produção de células de grande formato e a produção de novas baterias para testes. A instalação está localizada na zona de New England.

«Desde que, em 2021, desenvolvemos a primeira bateria de 40 Amp-hora em estado sólido, esta tem sido testada intensivamente», acrescenta Siyu Huang, CEO da Factorial.

A tecnologia garante elevado nível de segurança e aumenta a autonomia até cerca de 50%, existindo compatibilidade com as infraestruturas existentes de fabrico das baterias de iões de lítio, reduzindo assim os custos e a complexidade de transição para uma tecnologia diferente.

Além do grupo Stellantis (que inclui Peugeot, Citroën, DS, Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati e Opel), a empresa tem acordos de desenvolvimento em conjunto com a Mercedes-Benz, a Hyundai e a Kia.

Os avanços da tecnologia desenvolvida pela Factorial Energy assentam no conceito FEST (Factorial Electrolyte System Technology), que recorre a um material de eletrólito sólido exclusivo, o qual permite um desempenho seguro e fiável com eléctrodos de alta tensão e de alta capacidade, à temperatura ambiente, tendo sido dimensionado com sucesso em células de 40 Ah, podendo até utilizar-se a maioria dos equipamentos de fabrico das existentes baterias de iões de lítio.