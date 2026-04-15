UE investe 1,07 milhões de euros em projetos de defesa

A Comissão Europeia anunciou hoje um investimento de 1,07 mil milhões de euros em 57 novos projetos do Fundo Europeu de Defesa (FED) após avaliação das propostas apresentadas.

Estes investimentos, segundo um comunicado do executivo comunitário, "apoiarão os objetivos estabelecidos no Roteiro para a Prontidão de Defesa 2030 e proporcionarão financiamento essencial para as quatro principais iniciativas da União Europeia (UE) em matéria de defesa: a Iniciativa Europeia de Defesa contra Drones, a Vigilância do Flanco Leste, o Escudo Aéreo Europeu e o Escudo Espacial Europeu.

O financiamento divide-se num apoio de 675 milhões de euros a 32 iniciativas de desenvolvimento de capacidades e 332 milhões de euros destinados a 25 projetos de investigação.

Os projetos selecionados envolvem 634 entidades de 26 Estados-membros, incluindo Portugal, e da Noruega.

De acordo com a Comissão Europeia, as pequenas e médias empresas assumem um papel central nesta ronda, representando mais de 38% dos participantes e recebendo mais de 21% do financiamento total.

Bruxelas conta ter os acordos assinados até final do ano.

O FDE é o principal instrumento da UE para apoiar a cooperação em matéria de investigação e desenvolvimento no domínio da defesa, com um orçamento de 7,3 mil milhões de euros para o período de 2021-2027. Promove a colaboração entre empresas de todas as dimensões e instituições de investigação em toda a UE e na Noruega.

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