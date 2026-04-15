UE investe 1,07 milhões de euros em projetos de defesa

Estes investimentos, segundo um comunicado do executivo comunitário, "apoiarão os objetivos estabelecidos no Roteiro para a Prontidão de Defesa 2030 e proporcionarão financiamento essencial para as quatro principais iniciativas da União Europeia (UE) em matéria de defesa: a Iniciativa Europeia de Defesa contra Drones, a Vigilância do Flanco Leste, o Escudo Aéreo Europeu e o Escudo Espacial Europeu.
O financiamento divide-se num apoio de 675 milhões de euros a 32 iniciativas de desenvolvimento de capacidades e 332 milhões de euros destinados a 25 projetos de investigação.
Os projetos selecionados envolvem 634 entidades de 26 Estados-membros, incluindo Portugal, e da Noruega.
De acordo com a Comissão Europeia, as pequenas e médias empresas assumem um papel central nesta ronda, representando mais de 38% dos participantes e recebendo mais de 21% do financiamento total.
Bruxelas conta ter os acordos assinados até final do ano.
O FDE é o principal instrumento da UE para apoiar a cooperação em matéria de investigação e desenvolvimento no domínio da defesa, com um orçamento de 7,3 mil milhões de euros para o período de 2021-2027. Promove a colaboração entre empresas de todas as dimensões e instituições de investigação em toda a UE e na Noruega.
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