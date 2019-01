​Maior liceu de Bissau perdeu quase metade dos alunos devido a greves

O director do liceu Kwame N'Krumah, o maior da capital guineense, disse hoje que aquele estabelecimento de ensino perdeu nos últimos anos quase metade dos alunos devido às sucessivas greves dos professores.

"Nestes últimos tempos o liceu tem estado a perder alunos", afirmou o director daquela escola, João Imbalá.

Para o professor, o fenómeno que levou à diminuição de alunos está relacionada com as sucessivas greves dos professores.

"Este fenómeno está a levar à diminuição de matrículas nas escolas públicas", disse.

Segundo João Imbalá, a escola costuma matricular quase 5.000 alunos, mas o ano passado, no ano lectivo de 2017/2018, foram só inscritos 3.150.

"Este ano, por causa da greve, só temos 2.750 alunos", lamentou.

O director do liceu Kwame N'Krumah disse que no actual ano lectivo muitas salas vão ficar vazias, mesmo que as escolas esteja a funcionar.

O sistema de ensino público da Guiné-Bissau é frequentemente afectado por greves dos professores e os encarregados de educação têm optado por colocar os filhos em escolas particulares.

Os professores guineenses estiveram em greve desde o início do actual ano lectivo, em Outubro, e retomaram hoje as aulas, mas sem a presença de alunos.

Os sindicatos representativos dos professores entregaram já um pré-aviso de greve para segunda-feira, que deve decorrer durante o mês de Janeiro.