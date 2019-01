Trump discute com Abdelfatah al-Sisi soluções políticas para crises no Médio Oriente

​O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, telefonou na noite de terça-feira para o seu homólogo egípcio, Abdelfatah al-Sisi, para discutir possíveis soluções políticas para as crises que estão a ocorrer no Médio Oriente, informou hoje a Presidência egípcia.

Os dois líderes abordaram os “esforços conjuntos para restaurar a estabilidade na região” a fim de alcançar soluções “políticas” para as crises, “especialmente na Líbia, na Síria e no Iémen”, segundo um comunicado do gabinete presidencial.

Trump e Al-Sisi abordaram ainda “maneiras de melhorar as relações bilaterais”, tendo ambos os líderes enfatizado a “necessidade de fortalecer ainda mais a cooperação em vários campos, especialmente na área militar e na luta contra o terrorismo e a ideologia extremista”, referiu a nota.

Os Estados Unidos são um dos principais aliados do Egipto na região.

Desde o ano passado, os norte-americanos participam em manobras militares no Egipto – que tinham sido suspensas em 2011 devido às fortes manifestações no país, com foco em “segurança e cooperação regional” entre os exércitos, além de operações conjuntas em “cenários de guerra não convencionais”.

Trump está a apoiar os países árabes na sua luta contra o terrorismo e em 2017 inaugurou em Riade, com Al Sisi e outros líderes árabes. um centro para combater o extremismo islâmico.

Esta conversa entre os dois líderes também acontece num momento em que a presença de tropas dos Estados Unidos na Síria, que tem como objectivo combater o grupo extremista Estado Islâmico (EI) no território, pode terminar após Trump ter anunciado, há mais de uma semana, a sua saída do país árabe em conflito desde 2011.