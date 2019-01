34 mortos e 59 feridos após eleições na RDCongo

Pelo menos 34 mortos, 59 feridos e 241 "detenções arbitrais" foram contabilizados na República Democrática do Congo (RDCongo) desde o anúncio dos resultados eleitorais provisórios, informou hoje o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

"Pedimos calma, sem importar quando serão anunciados os resultados" finais, sublinhou numa conferência de imprensa em Genebra a porta-voz do escritório da ONU naquele país, Ravina Shamdasani.

As eleições de 30 de dezembro, que deveriam ter ocorrido em 2016 e que foram adiadas dois anos pelo Presidente, Joseph Kabila, deram a vitória, segundo os resultados provisórios, ao líder da oposição, Félix Tshisekedi, seguido de outro candidato da oposição, Martin Fayulu, que denunciou a existência de fraude eleitoral.

O ato eleitoral ficou marcado por numerosas falhas técnicas e atrasos na abertura das assembleias de voto em locais dominados pela oposição.

A União Europeia instou a RDCongo a publicar as atas do escrutínio das eleições para apaziguar as dúvidas, nomeadamente dos Estados Unidos, que exigiram uma "clarificação", e a União Africana recomendou a suspensão do anúncio dos resultados finais por existirem dúvidas sobre os dados provisórios.

