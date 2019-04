Moçambique garante que tratou 90% dos mil casos de cólera detetados

Foram detectados até ao momento 1.046 casos, dos quais 949 foram tratados, 102 continuam internados, havendo a registar um óbito.

Cerca de 90% dos casos de cólera detectados depois do ciclone Idai no centro de Moçambique foram tratados com sucesso, anunciou hoje o director nacional de Assistência Médica, Ussene Isse.

Segundo o último balanço epidemiológico apresentado hoje, foram detectados até ao momento 1.046 casos, dos quais 949 foram tratados, 102 continuam internados, havendo a registar um óbito.

"Esta resposta da primeira semana é positiva, se olharmos para a nossa capacidade de gestão e tratamento de casos em cerca de 90%", referiu Ussene Isse.