Cólera causa sexta vítima mortal em Moçambique

O Ministério da Saúde de Moçambique anunciou hoje a sexta morte causada pelo surto de cólera que irrompeu a seguir à passagem do ciclone Idai pelo centro do país.

A sexta vítima mortal foi registada no distrito da Beira, o mais afectado pelo surto, distrito onde já foram contabilizados três quartos dos 3.161 casos notificados pelas autoridades.

A quase totalidade dos doentes (97%) têm tido alta após tratamento, permanecendo 91 casos por resolver, segundo a actualização de hoje.

Destes 91 casos de cólera ainda sem cura, 54 estão no distrito de Beira, 19 no de Nhamatanda, 11 no distrito de Dondo e 07 no de Buzi.

Uma campanha de vacinação contra a cólera arrancou na quarta-feira com o objectivo de chegar a cerca de 900.000 pessoas e travar a propagação da doença.

A vacina já chegou a 593.019 pessoas, ou seja, 73% do público alvo.

A vacina cria imunidade aproximadamente uma semana após ter sido tomada e bloqueia ainda a transmissão ao nível do trato gastrointestinal.

A cólera é uma doença que provoca fortes diarreias, que é tratável, mas que pode provocar a morte por desidratação se não for prontamente combatida - sendo causada, em grande parte, pela ingestão de alimentos e água contaminados.