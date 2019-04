Bolsonaro quer explorar a Amazónia com os EUA

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, defendeu que a exploração da Amazónia deve ser feita em parceria com os Estados Unidos e reafirmou a sua intenção de rever demarcações de reservas indígenas no país.

Em entrevista à rádio Jovem Pan, na segunda-feira à noite, quando Bolsonaro voltou a criticar as demarcações de terras indígenas no Brasil e defendeu que os índios e os descendentes de escravos deveriam poder "vender ou explorar" as suas terras como "considerarem melhor".

"As demarcações de terra que eu posso rever, vou rever", disse o Presidente brasileiro, que questionou alguns relatórios que permitiram a delimitação das reservas indígenas no país.

Um dos primeiros actos de Bolsonaro como Presidente foi transferir a responsabilidade sobre as demarcações de terras indígenas do Ministério da Justiça para o da Agricultura que, historicamente, defende os interesses dos grandes proprietários de terras.

A medida foi fortemente criticada por organizações não-governamentais, mas Bolsonaro acusou estas instituições de "explorarem e manipularem" os índios.

O chefe de Estado brasileiro, que na quarta-feira comemora 100 dias no cargo, disse que há uma "política errada sobre a amazónia" e reiterou que a suposta "indústria de demarcações de terras indígenas" que começou em 1992, durante o Governo do ex-Presidente Fernando Collor de Mello, impede o desenvolvimento daquela região.

"Setenta por cento dos índios têm a nossa cultura e querem o desenvolvimento da terra", disse Bolsonaro.

Durante a entrevista, o chefe de Estado brasileiro mencionou a riqueza mineral do estado de Roraima, localizado no norte do país e que faz fronteira com a Guiana e a Venezuela, e disse que falou com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o seu desejo de explorar a região amazónica em conjunto com os norte-americanos.