​Moçambique recebe sete milhões de euros de novo envelope da UE

Moçambique vai receber mais sete milhões de euros da União Europeia (UE) de ajuda humanitária devido ao ciclone Idai, num total de 12 milhões hoje atribuídos e que serão divididos com o Zimbabué e o Maláui.

A Comissão Europeia anunciou hoje uma verba adicional de 12 milhões de euros de ajuda humanitária para as populações afectadas pelo ciclone Idai em Moçambique, que recebe a maior fatia (sete milhões de euros), Zimbabué (quatro milhões) e Maláui (um milhão de euros).

Em Moçambique, a verba destina-se a providenciar abrigos, água potável e saneamento básico, bem como ajuda alimentar e de saúde.

Em comunicado, o executivo comunitário reitera que o ciclone afectou o período anual das colheitas, com consequências na segurança alimentar dos próximos meses.

Ainda sobre a situação na região centro de Moçambique, o acesso a água potável é outra das preocupações sublinhadas por Bruxelas, para prevenir surtos de doenças como a cólera.

"Continuamos solidários com as pessoas afectadas pelo ciclone Idai e as inundações em Moçambique, Zimbabué e Maláui", disse, em comunicado o comissário europeu para a Ajuda Humanitária, Christos Stylianides, salientando haver ainda necessidades urgentes a acudir.

O envelope financeiro hoje anunciado complementa os 3,75 milhões de euros atribuídos imediatamente após o ciclone Idai, que atingiu os três países em 14 de Março.

Segundo o último balanço das autoridades moçambicanas, o ciclone fez 602 mortos e 1.641 feridos, tendo afectado mais de 1,5 milhões de pessoas no centro de Moçambique.