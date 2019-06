RDCongo regista 44 mortos por Ébola na última semana

O vírus Ébola causou mais 44 mortos na República Democrática do Congo (RDCongo) no espaço de uma semana, segundo o mais recente balanço do Ministério da Saúde congolês sobre a epidemia, que alastra desde Agosto de 2018.

No balanço anterior, divulgado a 03 de Junho, o total de vítimas mortais pelo Ébola cifrava-se em 1.346, número que aumentou para 1.390, de acordo com o último comunicado governamental. Desde o início da epidemia, declarada em Agosto de 2018 na RDCongo, o número de infectados é de 2.062, dos quais 1.968 confirmados em laboratório, 94 casos prováveis, enquanto 569 pessoas já foram curadas. De acordo com o Ministério da Saúde, há 280 casos suspeitos sob investigação e seis novos casos confirmados em várias localidades da província de Kivu Norte e Ituri: três em Mabalako, um em Beni, um em Musienene e outro em Mandima. A epidemia de Ébola assola as províncias de Kivu Norte e Ituri, no nordeste da RDCongo. A organização Médicos Sem Fronteiras (MSF), citada pela agência EFE, alertou no dia 30 de maio que o número de casos poderá ser muito superior aos números oficiais. "O número real de casos de Ébola pode ser muito maior do que os números anunciados, porque os casos da comunidade não são reportados por falta de acesso de equipas de resposta", explicaram fontes daquela organização humanitária à EFE. Além disso, 113 profissionais de saúde foram infectados com o vírus do Ébola, dos quais 37 morreram, de acordo com o Ministério da Saúde da RDCongo. Segundo o Ministério da Saúde, até ao dia 09 de Junho foram vacinadas 131.860 pessoas e atendidas 64.841.584 pessoas nos centros de tratamento. A RDCongo já foi atingida nove vezes pelo Ébola, depois da primeira manifestação do vírus no país africano, em 1976.

