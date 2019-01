​Autoridades da RDCongo atualizam número de mortes devido a Ébola para 370

O MinIstério da Saúde da República Democrática do Congo (RDCongo) estimou em 370 o número de mortes devido ao surto de Ébola no nordeste do país, segundo dados divulgados hoje.

Segundo o boletim oficial, os dados recolhidos até 02 de Janeiro indicam que o total de casos atingiu os 609, dos quais 561 confirmados laboratorialmente e 48 casos suspeitos de contaminação pelo vírus. O surto foi declarado a 01 de agosto nas províncias do Kivu do Norte e Ituri e o controlo da epidemia está a ser dificultado pela recusa de algumas comunidades em receber tratamento e pela insegurança na zona, onde operam numerosos grupos armados. Trata-se do segundo surto declarado em 2018 na RDCongo e é o pior na história do país em número de casos e de mortes, tendo superado o que se produziu, em finais de agosto de 1976, e que causou 280 mortos em 318 casos registados. A Organização Mundial de Saúde está a tentar conter a propagação do vírus com a vacinação de mais de 54 mil pessoas em áreas em risco de infecção, na sua maioria nas cidades de Mabalako, Beni, Mandima, Katwa e Butembo. O vírus Ébola é transmitido através de contacto directo com o sangue e fluidos corporais contaminados, causa febre hemorrágica e pode atingir uma taxa de mortalidade de 90 por cento, se não for tratado atempadamente. A nível global o surto mais devastador aconteceu em Março de 2014 com casos registados na Guiné Conacri, Serra Leoa e Libéria. Quase dois anos depois, em Janeiro de 2016, a OMS declarou o fim desta epidemia, durante a qual morreram 11.300 pessoas e foram contagiadas mais de 28.500, dados considerados conservadores pelas Nações Unidas.

