Boris Johnson ganha primeira volta da eleição no partido conservador

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros britânico Boris Johnson foi o mais votado na primeira volta da eleição interna para a liderança do Partido Conservador, tendo sido eliminados dos 10 candidatos.

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros inglês, Boris Johnson, considerado o favorito para suceder a Theresa May, angariou 114 votos, seguido pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Jeremy Hunt (43), o ministro do Ambiente, Michael Gove (37), o ex-ministro para ao 'Brexit', Dominic Raab (27), o ministro do Interior, Sajid Javid (23), o ministro de Saúde, Matt Hancock (20), e o ministro para o Desenvolvimento Internacional, Rory Stewart (19).

A antiga ministra do Trabalho Esther McVey (9), a antiga ministra dos assuntos parlamentares Andrea Leadsom (11) e o deputado Mark Harper (10) foram eliminados por não terem atingido o mínimo necessário.

As regras introduzidas para esta eleição determinaram que os candidatos tinham de garantir o apoio de mais de 5% dos 313 deputados conservadores habilitados a votar, ou seja, pelo menos 17 votos.

Se tal não acontecesse, seria afastado aquele com menor número de votos.

A votação decorreu numa sala do parlamento britânico equipada com cabines de votação, para garantir o segredo do voto, expresso num boletim.

Esta foi a primeira de série de votações para escolher um novo líder, que vai assumir também o posto de primeiro-ministro britânico no final de Julho, sucedendo a Theresa May na condução do processo do 'Brexit'.

A segunda volta terá lugar na próxima terça-feira, 18 de Junho e são eliminados os candidatos com 32 votos ou menos, ou aquele com menos apoio.

No dia 19 realiza-se uma terceira volta e o processo continua no dia 20, para quando estão previstas uma série de votações a partir das 10:00 horas para reduzir os candidatos a apenas dois finalistas.

A partir de 22 de Junho, os cerca de 160 mil membros do partido Conservador devem receber um boletim de voto, que terão de enviar por via postal até 22 de Julho, sendo o vencedor anunciado nos dias seguintes.

Durante este processo, Theresa May mantém-se em funções, que renunciou formalmente à liderança do partido a 7 de Junho, mas deverá apresentar a demissão logo que o sucessor esteja definido.