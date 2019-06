Papa Francisco manifesta-se “preocupado” com aumento da tensão no Golfo Pérsico

​O Papa Francisco manifestou domingo a sua preocupação com o aumento da tensão no Golfo Pérsico e instou a comunidade internacional a promover o diálogo e a paz na região.

“Acompanho com preocupação o crescimento das tensões no Golfo Pérsico. Convido todos a fazerem uso dos instrumentos da diplomacia para resolver os complexos problemas dos conflitos no Médio Oriente. Renovo também à comunidade internacional um veemente apelo para realizar todo esforço possível para favorecer o diálogo e a paz”, afirmou Francisco antes da oração do Angelus na cidade de Camerino, no centro de Itália.

O Papa referia-se ao ataque ocorrido na semana passada contra dois petroleiros estrangeiros no mar de Omã, atribuídos pelos EUA ao Irão, que rejeita as acusações.

O Angelus deste domingo foi rezado no final da missa celebrada em Camerino, região central de Itália, atingida pelos terremotos de 2016.

O papa Francisco recordou também o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, hoje celebrado.

“Hoje queremos recordar de modo particular os refugiados […. Esta recorrência convida todos à solidariedade com os homens, as mulheres e as crianças que fogem de guerras, perseguições e violações de direitos fundamentais. Que as nossas comunidades eclesiais e civis estejam próximas e atentas às suas necessidades e aos seus sofrimentos”, declarou, citado pelo Vatican News.