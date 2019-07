Vinte milhões de crianças sem vacinas contra sarampo e tétano em 2018

Vinte milhões de crianças em todo o mundo não foram vacinadas em 2018 contra doenças como sarampo, difteria e tétano, segundo a UNICEF, que alerta para a "perigosa estagnação" das taxas de vacinação por causa dos conflitos e da desigualdade.

Em comunicado, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), citando dados também da Organização Mundial de Saúde (OMS), diz que globalmente a cobertura de vacinação com três doses de difteria, tétano e tosse convulsa e uma dose de vacina contra o sarampo estagnou por volta dos 86%.

Apesar de reconhecer que se trata de uma taxa de cobertura elevada, a UNICEF sublinha que "não é suficiente", apontando para a necessidade de uma cobertura de 95% em todo o mundo para proteger contra surtos de doenças evitáveis por vacinação.

"As vacinas são uma das nossas ferramentas mais importantes para prevenir surtos e manter o mundo seguro", alertou Tedros Adhanom Ghebreyesus, director-geral da OMS, citado no comunicado.

O responsável sublinha que muitas crianças ainda não são vacinadas e recorda que, "muitas vezes, são os que estão em maior risco -- os mais pobres, os mais marginalizados, os afectados por conflitos ou forçados a sair das suas casas - quem perde persistentemente".

A maioria das crianças não vacinadas vive nos países mais pobres e "está desproporcionalmente em estados problemáticos ou afectados por conflitos", afirma a UNICEF, lembrando que quase metade está em apenas 16 países: Afeganistão, República Centro-Africana, Chade, República Democrática do Congo, Etiópia, Haiti, Iraque, Mali, Níger, Nigéria, Paquistão, Somália, Sudão do Sul, Sudão, Síria e Iémen.

"Se estas crianças ficarem doentes, correm o risco de sofrer as consequências mais graves para a saúde e têm menor probabilidade de aceder a tratamentos e cuidados de saúde que salvam vidas", frisa a organização.

A UNICEF diz ainda que os surtos de sarampo "revelam lacunas na cobertura, inúmeras vezes ao longo de muitos anos" e que as grandes disparidades no acesso a vacinas "abrangem países de todos os níveis de rendimento".

"Tal resultou em surtos devastadores de sarampo em muitas partes do mundo -- incluindo em países que têm elevadas taxas de vacinação em geral", lembra.

Em 2018, quase 350.000 casos de sarampo foram registados em todo o mundo, mais do dobro do que em 2017.

"O sarampo é um indicador, em tempo real, de onde temos mais trabalho a fazer para combater doenças evitáveis", alertou Henrietta Fore, directora executiva da UNICEF.

"Como o sarampo é muito contagioso, os surtos apontam para comunidades que não estão vacinadas devido a acesso, custos ou, em alguns locais, complacência", acrescenta.

A Ucrânia lidera uma lista diversificada de países com a maior taxa de incidência de sarampo em 2018. Embora o país já tenha vacinado mais de 90% dos seus bebés, a cobertura foi baixa durante vários anos, deixando um grande número de crianças mais velhas e adultos em risco.

Vários outros países com alta incidência e cobertura têm grupos significativos de pessoas que não foram vacinados contra o sarampo no passado, recorda a UNICEF, sublinhando que estes dados mostram "como a baixa cobertura ao longo do tempo ou comunidades distintas de pessoas não vacinadas podem desencadear surtos mortais".

A organização chama ainda a atenção para a disponibilização, pela primeira vez, de dados de cobertura de vacinação contra o Vírus do Papiloma Humano (HPV), que protege as meninas contra o cancro do colo do útero na idade adulta.

Desde de 2018, 90 países -- onde vive uma em cada três meninas em todo o mundo -- introduziram a vacina contra o HPV nos seus programas nacionais. Deste grupo, apenas 13 são países de baixos rendimentos.

"Isto significa que os que correm maior risco de sofrer os impactos devastadores do cancro do colo do útero são os que têm menor probabilidade de ter acesso à vacina", indica o comunicado.