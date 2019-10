Angola precisa de reestruturação fundamental da economia - Analista

​O analista da consultora Focus Economics que acompanha Angola, Almanas Stanapedis, disse que o país precisa de um "reestruturação fundamental" da economia para colocar o crescimento numa trajectória mais sustentável.

"Dada a dependência numa única matéria prima para exportação, e daí a alta dependência a choques, é necessária uma reestruturação fundamental para colocar o crescimento numa trajectória mais sustentável", disse Almanas Stanapedis.

Questionado sobre a opinião dos investidores relativamente a Angola, o analista respondeu que "os rápidos esforços para as reformas foram bem recebidos" e destacou a lei de investimento privado, a lei da concorrência e o anúncio do programa de privatizações.

No entanto, Stanapedis destacou que o indicador de sentimento económico continua em território negativo há quatro anos, embora tenha melhorado no segundo trimestre deste ano.

"Para além disso, apesar das reformas económicas estruturais em curso e do apoio do Fundo Monetário Internacional (FMI) parecerem estar a melhorar a percepção do país junto dos investidores estrangeiros, a forte dependência do petróleo significa que uma queda na produção interna e a volatilidade dos preços continuam a prejudicar as contas públicas e a balança comercial".