Brasil exporta experiência com bancos de leite para países lusófonos

Os países lusófonos instalaram, esta semana, no Rio de Janeiro, a Coordenação Técnica da Rede de Bancos de Leite Humano da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que funcionará na Secretaria Executiva da Rede Brasileira de Leite Humano, na Fundação Oswaldo Cruz. Com a maior rede de bancos de leite humano do mundo, o Brasil vai intensificar a exportação de seu modelo de política pública para outros países lusófonos, como Angola e Moçambique.

A cooperação entre o Brasil e os países lusófonos começou com Cabo Verde em 2008. O modelo brasileiro também é referência para Portugal, como conta à Agência Brasil o coordenador da Rede Global de Bancos de Leite Humano, João Aprígio Guerra de Almeida. “O Brasil tem uma trajectória de 34 anos. E a nossa heterogeneidade é muito grande. E se é grande hoje, era maior ainda naquela época”, afirma. Almeida sublinha que a rede brasileira foi pensada para atender a realidades diferentes e utiliza tecnologias de baixo custo. Com a rede de bancos de leite, o país vai dar assessoria técnica em questões como formação, escolha de equipamentos, execução de projectos e identificação das unidades de saúde ideais para as actividades. “Tudo numa perspectiva de desenvolver competências locais e permitir que esses países tenham autonomia”, destaca Almeida. A cooperação não inclui partilha de leite. Antes da rede, o Brasil já auxiliava Cabo Verde, Angola e Moçambique de forma bilateral. “Considerando os resultados extremamente positivos da acção em Cabo Verde ao longo dos primeiros anos, considerou-se importante procurar um fórum de articulação conjunta, multilateral, para desenvolver essa iniciativa”, afirma. “É um processo muito rico, porque conseguimos discutir com todos ao mesmo tempo os alcances e os limites. Isso amplia os horizontes e a cooperação brasileira no continente africano”. Bancos de leite humano são casas de apoio à amamentação, onde mulheres recebem suporte para superar obstáculos que possam impedir a amamentação. No Brasil, há 232 bancos de leite humano em funcionamento. São Paulo é considerada a cidade do mundo com o maior número de unidades por metro quadrado, e Brasília a única que pode ser considerada autossuficiente em leite humano.

