Egipto quer reforçar a cooperação com Cabo Verde

​A República Árabe do Egipto quer “intensificar novas áreas” de cooperação com Cabo Verde, nomeadamente turismo e segurança social, entre outras áreas.

A pretensão foi revelada na quinta-feira, pela nova embaixadora do Egipto em Cabo Verde, Noha Maher Khedr, aquando da apresentação das cartas credenciais ao presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, tendo a diplomata avançado à imprensa que as novas áreas de cooperação serão analisadas mediante acordo prévio com o Governo e investidores.

Na ocasião, a embaixadora enalteceu as relações “muito antigas e muito forte” entre os dois países marcados por uma “cooperação de proximidade” entre os dois Estados.

Maher Khedr sublinhou a importância destas relações a nível internacional e regional e as relações bilaterais, sobretudo nos domínios da formação profissional e melhoria de energia, entre outros domínios.

O chefe de Estado recebeu, igualmente, as cartas credenciais que recomendam o embaixador do Chipre, Andreas Ignatiou, residente em Lisboa (Portugal), diplomata que destacou a “excelência da cooperação” Cabo Verde/Chipre, enquanto dois países insulares, que encontram no turismo um meio para as respectivas economias.

Enalteceu a parceria especial entre Cabo Verde e a União Europeia e ressalvou as apostas similares, que, a seu ver, os dois assimilam em sectores como inovações e tecnológicas.

Promete trabalhar conjuntamente com as autoridades cabo-verdiana para reforçar a cooperação e o relacionamento em sectores diversos do desenvolvimento do país.

O Presidente da República recebeu as cartas que acreditam a diplomata sueca Helena Pilsas Ahlin e o grego Ioannis Metaxas, como embaixadores da Suécia e Grécia, respectivamente, em Cabo Verde, ambos com residência em Lisboa (Portugal).