Gana quer reforço da cooperação em Cabo Verde

​O Gana quer estabelecer relações de cooperação com Cabo Verde, sobretudo nos domínios económico e cultural, revelou o enviado especial do Presidente desse país, recebido pelo Chefe de Estado Jorge Carlos Fonseca.

Em declarações à imprensa, à saída do encontro com Jorge Carlos Fonseca, Úrsula Owusu-EKUFUL garantiu que existem “altas possibilidades” de cooperação, particularmente no sector do turismo, destacando que ambos os países integram a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO).

Segundo o enviado especial do Presidente ganês, o seu país e Cabo Verde têm grandes potencialidades no sector do turismo, pelo que os dois estados podem explorar em conjunto as “bonitas oportunidades” existentes neste domínio e movimentar turistas entre os respectivos países, com pacotes conjuntos.

O Gana é o segundo maior produtor mundial de cacau e o segundo maior produtor de ouro do continente africano, a seguir à África do Sul. É um dos países mais ricos da África tropical, e a sua economia baseia-se na extracção de recursos naturais e na agricultura. Os principais itens exportados são o ouro, madeira e cacau.

Segundo o censo de 2016, o Gana tem 27 milhões de habitantes, sendo Acra a sua capital.