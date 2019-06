"Estamos muito contentes com a cooperação com Cabo Verde" - UE

​A embaixadora da União Europeia em Cabo Verde, Sofia Sousa, manifestou quinta-feira, 06, em Santo Antão, a sua satisfação com a cooperação com Cabo Verde, marcada pela parceria especial, que se traduz “numa série de relações muito intensas”.

“Estamos muito contentes com a cooperação com Cabo Verde. Nós vamos continuar a estar juntos e a trabalhar em prol de um Cabo Verde mais sustentável e inclusivo”, avançou Sofia Sousa, de visita a Santo Antão, onde, além de ter participado na abertura do seminário internacional sobre turismo sustentável, ainda acompanhou o Presidente da Republica na sua visita ao Porto Novo.

A embaixadora disse ter “muito orgulho” na parceria especial entre a União Europeia e Cabo Verde, lembrando que Santo Antão, aquando das cheias de 2016 e da seca de 2017, recebeu apoio deste organismo, que vai “continuar a trabalhar junto” com o Governo na melhoria das conduções de vida dos cabo-verdianos.

Em Santo Antão, a União Europeia tem financiado outros projectos, com destaque para a Rede Local para o Turismo Sustentável e Inclusivo em Santo Antão (Raízes).

Sofia Sousa endereçou mesmo “uma palavra de apreço” aos promotores do projecto Raízes, designadamente a Associação para Defesa do Património de Mértola (Portugal), que visa, a seu ver, proporcionar “mais rendimentos às famílias e melhorar as condições de vida” dos santantonenses.