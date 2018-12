Cabo Verde satisfeito com resultados da Parceria para a Mobilidade

Cabo Verde tem tido uma relação de muita confiança com a União Europeia e não tem havido problemas na mobilidade. Afirmação do Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, no término da X Reunião de Diálogo Político de Nível Ministerial, no âmbito da Parceria Especial Cabo Verde União - Europeia.

No encontro esteve presente o secretário de Estado das Finanças da Áustria, Hubert Fuchs. Luís Filipe Tavares faz um balanço positivo da Parceria para a Mobilidade. "Fizemos agora um balanço muito positivo da Parceria para a Mobilidade, que faz agora 10 anos. Temos tido uma relação de muita confiança com a União Europeia, não tem havido problemas na mobilidade, estamos a trabalhar para afinarmos os instrumentos. Cabo Verde vai, de uma forma unilateral, isentar os cidadãos da União Europeia de vistos para estadia de curta duração, a partir de 2019, e vamos continuar no que diz respeito às facilidades que a União Europeia eventualmente vai conceder a Cabo Verde, de forma tranquila, na certeza de que teremos seguramente, no final disto tudo, razões de estarmos satisfeitos da parte de Cabo Verde, seguramente", explica. Luís Filipe Tavares diz estar convencido que, no futuro, as relações entre Cabo Verde e a União Europeia serão mais fortes. "Tivemos uma conversa muito franca e aberta, num clima de muita confiança. Eu tenho dito que o caminho se faz caminhando, estou cada vez mais convencido que no futuro as relações entre Cabo Verde e a União Europeia serão muito mais fortes, muito mais consolidadas. Não temos limites na nossa relação, o que é extremamente importante", avança. A X Reunião de Diálogo Político de Nível Ministerial, no âmbito da Parceria Especial Cabo Verde - União Europeia teve como objectivo fazer o balanço anual da parceria entre o país e o bloco europeu.

