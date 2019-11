CNE anuncia hoje resultados das presidenciais

​Comissão Nacional de Eleições (CNE) da Guiné-Bissau anuncia hoje de manhã os resultados das presidenciais de domingo passado, em que foram chamados a votar mais de 760 mil guineenses

A CNE anunciou esta terça-feira que irá divulgar os resultados às 10:30 (9h30 hora da Praia), numa unidade hoteleira de Bissau, os resultados das eleições presidenciais.

Mais de 760.000 eleitores foram chamados às urnas no domingo para eleger o próximo Presidente da Guiné-Bissau entre 12 candidatos.

A campanha foi marcada pela nomeação, por parte do Presidente cessante e recandidato ao cargo, José Mário Vaz, de um novo Governo, que foi recusado pela comunidade internacional.

Por outro lado, já na recta final da campanha, foi anunciado um acordo entre vários candidatos contra Domingos Simões Pereira, apoiado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), no poder. O acordo prevê o apoio ao candidato que passe a uma eventual segunda volta, prevista para 29 de Dezembro, contra Domingos Simões Pereira.

As eleições foram acompanhadas, no país, por 23 observadores da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), 54 da União Africana, 60 da CEDEAO e 47 dos Estados Unidos da América, que consideraram que a votação decorreu com normalidade e de forma transparente