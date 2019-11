Abstenção preocupa Domingos Simões Pereira que espera ganhar na primeira volta

O candidato à presidência da Guiné-Bissau Domingos Simões Pereira está preocupado com o nível de abstenção que defende deve ser combatido, mas espera vencer as eleições do próximo dia 24, logo na primeira volta.

"O povo é que decide. Eu penso que, por aquilo que nós temos visto, há uma grande determinação do povo em resolver tudo à primeira volta. Agora há um grande desafio, que é reduzir o nível da abstenção", afirmou Domingos Simões Pereira, candidato apoiado do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), ontem em Canchungo, norte da Guiné-Bissau. Domingos Simões Pereira falava aos jornalistas antes de iniciar mais um comício da campanha eleitoral. Em relação à abstenção, o candidato mostrou-se confiante pelo trabalho de sensibilização em curso. "Penso que é o próprio povo que está determinado em reduzir o nível dessa abstenção", considerou Domingos Simões Pereira. De acordo com a Comissão Nacional de Eleições, a abstenção, nas últimas eleições, as legislativas realizadas em Março, situou-se na ordem de 15,3%. Dos 761.676 inscritos, exerceram direito de voto 645.085 pessoas. Sobre a campanha eleitoral, Domingos Simões Pereira referiu estar a decorrer "muito bem", destacando ser "uma festa da democracia" com mobilização e participação do povo nas localidades que já visitou. O político reuniu-se hoje com alguns chefes tradicionais de algumas aldeias das quais ouviu preocupações e pedidos caso venha a ser eleito. À Lusa respondeu sobre o que pensa ser o papel dos líderes tradicionais no futuro da Guiné-Bissau. "Eu entendo que é fundamental que se deva ter em conta o enquadramento do poder local, o poder tradicional na estrutura da organização do Estado, porque senão é uma sequência que se parte em algum sítio", defendeu Domingos Simões Pereira. O candidato frisou ainda que o poder tradicional é eleito pelo povo nas bases, daí ser "um complemento do poder do administrativo mais moderno".

