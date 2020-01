Umaro Sissoco Embaló eleito presidente

Umaro Sissoco Embaló, candidato do Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15), venceu as eleições presidenciais da Guiné-Bissau, anunciou hoje a Comissão Nacional de Eleições.

Segundo os resultados apresentados pela CNE, numa unidade hoteleira em Bissau, Umaro Sissoco Embaló foi eleito Presidente da Guiné-Bissau com 53,55 % dos votos.

A segunda volta das eleições presidenciais na Guiné-Bissau realizou-se no domingo.

A taxa de abstenção situou-se nos 27%.

Domingos Simões Pereira, candidato do PAIGC (no poder), tinha vencido a primeira volta das eleições, com 40,1%. Umaro Sissoco Embalo, tivera, então, 27,6%.

Em Cabo Verde, Domingos Simões Pereira venceu esta segunda volta com 81% dos votos.