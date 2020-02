Nigéria regista primeiro caso de coronavírus

O ministro da Saúde da Nigéria, Osagie Ehanire, informou hoje que o país registou já o primeiro caso do novo coronavírus (Covid-19) no país. Trata-se de “um cidadão italiano que trabalha na Nigéria e que viajou de Milão para Lagos no dia 25 de Fevereiro", especificou o ministro.

"O paciente está numa condição clínica estável e não apresenta sintomas perturbadores", afirmou o ministério, em comunicado citado pelo Plataformamedia. Até então, havia apenas dois casos de infecção pelo Covid-19 em todo continente africano, um no Egipto e outro na Argélia. No início da semana, a Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou que os sistemas de saúde africanos estão mal equipados para responder ao avanço do novo coronavírus no continente. Até agora, o Covid-19 provocou pelo menos 2.858 mortos e infectou mais de 83 mil pessoas, de acordo com dados reportados por meia centena de países e territórios Além de 2.788 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França, Hong Kong e Taiwan. Depois de um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão, a OMS declarou emergência de saúde pública internacional e alertou para uma eventual pandemia.

