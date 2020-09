OMS disponibiliza 120 milhões de testes a países de rendimento médio e baixo

A Organização Mundial de Saúde anunciou planos para disponibilizar 120 milhões de testes baratos de antigénio Covid-19 aos países de rendimento baixo e médio, uma vez que procura limitar a propagação do coronavírus no mundo em desenvolvimento.

O teste vai ter um custo de 5 dólares e detecta elementos presentes no exterior do vírus em vez do seu material genético, podendo assim confirmar se alguém está infectado com o Covid-19 em apenas 15 minutos.

Os testes alternativos de reacção em cadeia da polimerase (os comuns PCR) que procuram directamente material genético viral requerem equipamento laboratorial especializado, o que levou a atrasos graves nos testes em muitos países.

Os testes de antigénios são feitos pela empresa sul-coreana SD Biosensor e pelo grupo americano Abbott, que é um dos maiores fabricantes de diagnósticos do mundo.

O Fundo Global, uma organização financeira internacional, comprometeu-se com um montante inicial de 50 milhões de dólares para permitir aos países a aquisição dos novos testes, esperando-se as primeiras encomendas para esta semana.

"Isto permitirá a expansão dos testes em áreas de difícil acesso", disse Tedros Adhanom, director-geral da OMS, na segunda-feira. Foram "substancialmente mais baratos do que os testes PCR e esperamos que o preço desça", acrescentou ele. Tedros Adhanom chamou-lhe uma "adição vital" à capacidade de testes dos países mais pobres, "especialmente em áreas de alta transmissão".

A OMS estava a rever mais cinco testes de antigénios, disse um funcionário da agência global de saúde.

A OMS emitiu na semana passada uma lista de utilização de emergência para o teste SD Biosensor, e espera-se que o faça para o kit Abbott nas próximas duas semanas. Preços mais baixos acordados para os países mais pobres poderiam fazer baixar os preços em todos os sectores.

A Bill & Melinda Gates Foundation e a Foundation for Innovative New Diagnostics fizeram parte do acordo para os testes que estão a ser produzidos utilizando uma garantia de volume, com os fabricantes a disponibilizarem 20% da sua produção aos países mais pobres.

Testes rápidos e fiáveis poderiam funcionar para simplificar a detecção de casos positivos e o seu isolamento, juntamente com o dos seus contactos. As taxas de testes continuam a ser profundamente divergentes entre países em função dos seus rendimentos.

Em África, por exemplo, foram feitos menos de 50 milhões de testes no continente como um todo desde o início da pandemia. Se os países de rendimento baixo e médio estivessem a testar ao ritmo dos seus homólogos mais ricos, os 120 milhões de testes seriam suficientes para apenas duas semanas. Testes fiáveis e rápidos são vistos pelos cientistas como a pedra angular de qualquer estratégia bem sucedida de gestão de vírus. O isolamento de casos positivos antes de propagarem a doença, mesmo que não sintomáticos, ajuda ainda mais a quebrar cadeias de transmissão.