Joe Biden escolhe senadora Kamala Harris para candidata a vice-presidente

O candidato democrata à Casa Branca anunciou esta terça-feira ter escolhido a senadora negra Kamala Harris, 55 anos, para desafiar com ele Donald Trump nas urnas e se tornar, em caso de vitória, a primeira mulher vice-presidente dos Estados Unidos.

“Tenho imensa honra de anunciar que escolhi Kamala Harris, combatente dedicada à defesa corajosa das classes populares e uma das que melhor servem o Estado, para minha parceira eleitoral”, disse Joe Biden, 77 anos, antigo vice-presidente de Barack Obama, na rede social Twitter.

“Juntos (…) vamos vencer Trump”, adiantou numa mensagem aos apoiantes.

Harris e Biden devem fazer declarações na quarta-feira em Wilmington, no estado de Delaware.

A senadora da Califórnia, que foi rival de Biden nas primárias democratas, é uma das figuras mais destacadas do partido.

Harris, de 55 anos, é a primeira mulher negra a ser nomeada por um dos dois maiores partidos norte-americanos.

A escolha de Biden surge numa altura em que o país luta pelo fim do racismo e da brutalidade policial. Harris, que se tornou a segunda mulher negra do Senado, será responsável por ajudar a impulsionar o voto afro-americano, o eleitorado mais leal do partido.