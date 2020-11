Biden com 290 votos no Colégio Eleitoral contra 217 de Trump

Donald Trump conquistou os três votos representando o estado do Alasca no Colégio Eleitoral, contabilizando agora 217 "Grandes Eleitores". A larga distância está o presidente eleito, Joe Biden, que já garantiu 290 delegados.

As projecções são das cadeias televisivas americanas NBC, ABC e CNN, que noticiam hoje, a vitória de Trump no Alaska, num momento em que estavam escrutinados 75% dos votos neste estado. A vitória garante ao presidente cessante, três delegados eleitos, que elevam para 217 o número de “grandes eleitores” do republicano.

Esta conquista, no entanto, nada altera o resultado final das eleições, uma vez que Biden já ultrapassou os 270 delegados no Colégio Eleitoral -- a metade dos 538 votos deste órgão mais um – e, portanto, é o Presidente eleito dos Estados Unidos.

De acordo com a Lusa, permanecem por decidir os resultados na Carolina do Norte, Geórgia e, segundo diversos 'media', no Arizona, apesar de outros meios de informação já terem projectado a vitória de Biden neste último estado.

O Colégio Eleitoral é um órgão integrado por 538 delgados eleitos pelos estados em função da sua população. O candidato vencedor em cada estado, mesmo que seja por um único voto, garante todos os representantes, com exceção do Nebrasca e Maine, e quem garantir 270 vence as eleições.

A actual divisão de "Grandes Eleitores", referida pela Lusa, é a seguinte:

Trump (217): Alabama (9), Alasca (3), Arkansas (6), Carolina do Sul (9), Dakota do Norte (3), Dakota do Sul (3), Florida (29), Kansas (6), Kentucky (8), Idaho (4), Indiana (11), Iowa (6) Luisiana (8), Maine-distrito 2 (1), Mississípi (6), Missuri (10), Montana (3), Nebraska-estado (2), Nebraska-distrito 1 (1), Nebraska-distrito 3 (1), Ohio (18), Oklahoma (7), Tennessee (11), Texas (38), Utah (6), Virgínia Ocidental (5) e Wyoming (3).

Biden (290): Arizona (11), Califórnia (55), Colorado (9), Connecticut (7), Delaware (3), Distrito de Colúmbia (3), Havai (4), Illinois (20), Maine-estado (2), Maine-distrito 1 (1) Maryland (10), Massachusetts (11), Michigan (16), Minesota (10), Nebraska-distrito 2 (1), Nevada (6), Nova Jersey (14), Nova York (29), Novo Hampshire (4), Novo México (5), Oregon (7), Pensilvânia (20), Rhode Island (4), Vermont (3), Virgínia (13), Washington (12) e Wisconsin (10).