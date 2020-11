Joe Biden lidera com 236 delegados contra 213 de Donald Trump

O candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, está à frente do Presidente norte-americano, Donald Trump, com 236 delegados contra 213 no Colégio Eleitoral, segundo projecções dos principais ‘media’ norte-americanos.

Biden acaba de ganhar os 11 delegados do Arizona, um estado tradicionalmente conservador, causando um golpe duro nas aspirações de reeleição do Presidente republicano. Nos dois estados que dividem os votos do Colégio Eleitoral de forma representativa da distribuição de votos, Nebraska e Maine, Biden e Trump dividiram vitórias: o democrata ganhou três dos quatro votos do Maine e o republicano ganhou quatro dos cinco votos do Nebraska. No balanço provisório da corrida aos 538 delegados do Colégio eleitoral, estes são os resultados compilados pelos principais ‘media’ norte-americanos: Trump (213): Alabama (9), Arkansas (6), Carolina do Sul (9), Dakota do Norte (3), Dakota do Sul (3), Flórida (29), Kansas (6), Kentucky (8) , Idaho (4), Indiana (11), Iowa (6) Louisiana (8), Mississippi (6), Missouri (10), Montana (3), estado de Nebraska (2), distrito de Nebraska 1 (1), Nebraska-District 3 (1), Ohio (18), Oklahoma (7), Tennessee (11), Texas (38), Utah (6), West Virginia (5) e Wyoming (3). Biden (236): Arizona (11), Califórnia (55), Colorado (9), Connecticut (7), Delaware (3), Distrito de Columbia (3), Havaí (4), Illinois (20), distrito de Maine 1 (1) Maryland (10), Massachusetts (11), Minnesota (10), Nebraska-District 2 (1), Nova Jersey (14), Nova York (29), New Hampshire (4), Novo México (5), Oregon (7), Rhode Island (4), Vermont (3), Virginia (13) e Washington (12).

