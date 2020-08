África contabiliza hoje 28.596 mortes provocadas pela COVID-19

O número de mortes por covid-19 em África é hoje de 28.596, mais 320 do que na quarta-feira, num universo de 1.212.012 infectados no continente, cujas regiões Austral e do Norte são as mais afectadas, segundo dados oficiais.

Nas últimas 24 horas, foram registadas mais 9.094 pessoas infectadas, tendo 942.249 sido declaradas como recuperadas, de acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), que reúne os dados mais recentes dos relatórios oficiais dos 55 países-membros da organização. O maior número de casos e de mortos de covid-19 continua a registar-se na África Austral, com 658.144 infectados e 14.444 vítimas mortais. Nesta região, a África do Sul, o país mais afectado do continente, contabiliza 615.701 doentes infectados e 13.502 mortos. O norte de África, a segunda zona mais afectada pela pandemia, tem agora 218.777 pessoas infectadas e 8.194 mortos e na África Ocidental o número de casos subiu para 157.319 e o de vítimas mortais para 2.358. Na região da África Oriental, o número de casos de covid-19 é hoje de 124.805 e 2.570 mortos e na África Central são contabilizados hoje 52.967 casos de infecção e 1.030 óbitos. O Egipto, que é o segundo país com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, regista 5.317 mortos e 97.825 infectados, seguindo-se a Argélia, com 1.452 mortos e 43.063 infectados. Marrocos tem um número maior de infetados registados, 55.864, mas um menor número de mortes do que a vizinha Argélia: 984 vítimas mortais. Entre os cinco países mais afectados, estão também a Nigéria, que regista 53.021 infectados e 1.010 mortos, e o Sudão: 12.974 infectados e 819 mortes, um número que não é atualizado há vários dias. Entre os países africanos lusófonos, Cabo Verde lidera em número de casos (tem hoje 3.630 casos e 38 mortos), seguindo-se Moçambique (3.508 casos e 21 mortos), Angola (2.332 casos e 103 mortos), de acordo com os dados divulgados pelas autoridades oficiais destes países. Os casos na Guiné-Bissau (2.149 infecções e 33 mortos) e São Tomé e Príncipe (892 casos e 15 mortos) mantêm números relativamente estáveis face aos últimos dias. A Guiné Equatorial, que integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), registou 4.928 pessoas infectadas e 83 mortes, um número que se mantém desde a última atualização, a 23 de Agosto. O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egipto em 14 de Fevereiro e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infecção, em 28 de Fevereiro. A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 809 mil mortos e infectou mais de 23,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

