África tem potencial para vencer batalha contra a pobreza e fome segundo FAO

O director-geral da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), Qu Dongyou, apontou o potencial da África como forma de vencer a batalha contra a pobreza e fome.

Qu Dongyou falava na abertura da reunião ministerial da 31ª Sessão da Conferencia Regional da África. A videoconferência, realizada pelo Governo do Zimbabué, em parceria com a FAO, juntou 95 responsáveis ministeriais de 48 nações, países observadores e entidades doadoras, entre outras.

Segundo a FAO, a reunião decorreu num momento de “fome crescente no continente” devido às mudanças climáticas, conflitos e consequências da COVID-19.

Segundo o responsável, “o desenvolvimento rural e agrícola são as chaves para se vencer a luta contra a pobreza e fome no continente”.

Realçou ainda as oportunidades para transformar o sistema agroalimentar africano, destacando novos empregos, decorrentes do mercado alimentar em crescimento, classe media urbana, e a rápida adopção das tecnologias digitais em particular pelos jovens.

O chefe da FAO mencionou a agenda de acção transformativa para construir uma organização ágil, dinâmica e inclusiva que permita aos membros alcançarem o que designou de quatro melhores: produção, nutrição, ambiente e vida. Como parte da solução, Dongyu defendeu a igualdade do género ao afirmar que deve-se consentir iguais oportunidades e direitos às mulheres rurais”.