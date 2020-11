Covid-19. Vacina de Oxford é apenas 70% eficaz

Um resultado considerado aquém dos obtidos pelas vacinas da Pfizer e da Moderna, com índices acima dos 90%.

A vacina contra a Covid-19, que está a ser desenvolvida pela universidade de Oxford e pela AstraZeneca, demonstrou ter apenas 70% de eficácia num estudo alargado, revela a BBC, nesta segunda-feira.

Segundo a emissora britânica, apesar de se tratar de uma boa notícia, acaba por ficar aquém dos resultados obtidos pelas vacinas da Pfizer e da Moderna, com índices acima dos 90%.

O estudo contou com cerca de 20 mil voluntários - metade do Reino Unido e a outra metade do Brasil. Trinta daqueles que receberam a vacina ficaram infectados pelo novo coronavírus, em comparação com 101 pessoas infectadas e que receberam placebo.

Curiosamente, a eficácia aumentou para 90% num grupo de voluntários que recebeu meia dose inicial, seguida de uma dose completa. Esta diferença ainda não é clara.

De acordo com a BBC, esta vacina é mais barata e mais fácil de armazenar, quando comparada com as vacinas da Pfizer e da Moderna.

A vacina aguarda agora aprovação pelos reguladores que irão avaliar a segurança e eficácia da vacina. Esse processo acontecerá nas próximas semanas.