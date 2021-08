África com mais 802 mortes e 27.705 casos em 24 horas

África registou mais 802 mortes associadas à covid-19 e 27.705 novas infecções em 24 horas, totalizando agora 183.763 óbitos e 7.314.632 casos desde o início da pandemia, segundo os dados oficiais mais recentes sobre a região.

De acordo com o boletim do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC) emitido esta manhã, a África Austral continua a ser a região mais afectada, com 3.493.867 infectados e 96.573 mortes associadas à covid-19.

Nesta região, só a África do Sul contabiliza 2.613.569 infectados e 77.440 mortes.

O Norte de África, que sucede à África Austral nos números da covid-19, atingiu os 2.179.795 casos e 59.232 óbitos associados à doença.

A África Oriental contabiliza 861.064 infecções e 17.985 mortos e a região da África Ocidental regista 567.291 infecções e 7.600 mortes.

A África Central é a região do continente com menos casos de infecção e de mortes: 212.615 casos e 3.175 óbitos.

A Tunísia, o segundo país africano com mais vítimas mortais a seguir à África do Sul, regista 22.025 óbitos e 626.750 casos, seguindo-se o Egipto, com 16.625 mortes e 285.465 infectados, e Marrocos, que contabiliza o segundo maior número de infecções em todo o continente, 763.353 casos, mas menos mortes do que os dois países anteriores, com 11.119 óbitos associados à doença.

Entre os países mais afectados estão também a Etiópia, com 4.489 vítimas mortais e 289.962 infecções, e a Argélia, com 4.830 óbitos e 187.968 infectados.

Em relação aos países de língua oficial portuguesa, Moçambique regista 1.731 óbitos e 139.038 casos de infecção acumulados desde o início da pandemia e Angola contabiliza 1.103 mortes associadas à doença e 44.731 infectados acumulados.

Cabo Verde regista 300 mortes associadas à doença e 34.407 infecções, a Guiné Equatorial 123 óbitos e 8.972 casos, a Guiné-Bissau contabiliza 90 mortos e 5.123 infectados e São Tomé e Príncipe 37 óbitos e 2.489 infecções.

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egipto, em 14 de Fevereiro de 2020, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infecção, em 28 de Fevereiro.

A covid-19 provocou pelo menos 4.361.805 mortes em todo o mundo, entre mais de 207,19 milhões de infecções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detectado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e actualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.