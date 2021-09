Actividade sísmica registada em vulcão nas Canárias. Cabo Verde acompanha situação

Vulcão Cumbre Vieja, na ilha canarina de La Palma, deu sinais de actividade sismica. Autoridades espanholas emitiram um alerta amarelo, o segundo mais baixo de quatro níveis. Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica está a acompanhar a situação.

"Graças à utilização de sistemas de análise automática, a Rede Sísmica das Canárias, gerida pelo Instituto Vulcanológico das Ilhas Canárias (INVOLCAN), foi capaz de detectar mais de 20.650 terramotos das 01:00 horas (hora das Canárias) de sexta-feira 10 de Setembro às 19:00 horas (hora das Canárias) de ontem 16 de Setembro de 2021. A maioria deles são tão pequenos que nem sequer foi possível localizá-los", avança o Instituto Vulcanológico das Ilhas Canárias.

Na última actualização, aquele instituto colocou o alerta no nível amarelo, o segundo mais baixo de quatro possíveis, em que a população é aconselhada a estar atenta às comunicações das autoridades de protecção civil.

Contactado pelo Expresso das Ilhas o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica de Cabo Verde disse estar a acompanhar a situação nas Canárias.

"Desde sábado 11 de Setembro de 2021, a Rede Sísmica das Canárias, gerida pelo Instituto Vulcanológico das Ilhas Canárias (INVOLCAN), tem vindo a registar um novo enxame de eventos sísmicos de baixa magnitude na área do vulcão Cumbre Vieja. Dos numerosos eventos sísmicos detectados, mais de 1100 sismos foram localizados" até ontem. Segundo o Instituto Vulcanológico das Canárias os hipocentros "estão localizados debaixo do vulcão Cumbre Vieja geralmente a profundidades entre 9 e 12 km, embora no último dia haja alguns sismos localizados a uma profundidade inferior a 5 km".

A magnitude máxima observada até agora foi de 3,4 na escala de Richter.

"Nos últimos anos, o vulcão Cumbre Vieja experimentou 10 eventos sísmicos, incluindo o que começou este sábado passado (1 em 2017, 1 em 2018, 5 em 2020 e 3 em 2021). Os terramotos deste último enxame são mais rasos do que os anteriores enxames sísmicos, onde a profundidade variava entre 20 e 30 km".

Apesar do baixo nível de alerta recomendado pelas autoridades de protecção civil das Canárias o Instituto Vulcanológico de Canárias destaca que "sem dúvida, o actual enxame sísmico representa uma mudança significativa na actividade do vulcão Cumbre Vieja e está relacionado com um processo de intrusão magmática sob a ilha de La Palma".

A última vez que o vulcão Cumbre Vieja entrou em erupção foi na década de 1970.