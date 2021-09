Vulcão nas Canárias abre nova boca eruptiva e obriga mais evacuações

O vulcão Cumbre Vieja que entrou em erupção no domingo na ilha espanhola de La Palma (Canárias) tem uma nova boca eruptiva próxima da cidade de Tacande, o que obrigou a evacuar mais habitações, informaram as autoridades.

De acordo com a informação do Plano Especial de Emergências Devido a Risco Vulcânico das Canárias (Pevolca), a nova boca do vulcão surgiu na noite de segunda-feira a cerca de 900 metros da principal, tendo sido solicitada a retirada da população daquele local, na zona de El Paso.

Até à tarde de segunda-feira, mais de 5.000 habitantes foram retirados das suas casas, devido à proximidade da zona da erupção ou porque as propriedades foram engolidas pela lava.

Esta erupção, a oitava ocorrida em La Palma, desde o séc. XV, expele através de duas fissuras alinhadas, de norte a sul e a cerca de 200 metros de distância, com vários pontos de emissão, conforme detalhou a comissão científica que acompanha a ocorrência.

Tacande é uma cidade com 704 habitantes, mas as autoridades não foram capazes de especificar quantos terão de ser retirados das suas casas, alertando que as evacuações devem seguir os critérios de precaução.

O vulcão Cumbre Vieja, na ilha espanhola de La Palma (Canárias), entrou em erupção no domingo e as autoridades preveem retirar das zonas mais expostas entre 5.000 e 10.000 pessoas.

La Palma, com 85 mil habitantes, é uma das oito ilhas do arquipélago das Canárias.

A anterior erupção em La Palma ocorreu em 1971, em Teneguía, no sul da ilha, e durou 24 dias.