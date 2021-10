Autoridades espanholas resgatam 178 migrantes ao largo das Canárias

Um total de 178 migrantes de origem subsaariana e magrebina, a bordo de quatro embarcações precárias, foi resgatado durante a noite pelas autoridades espanholas ao largo das Canárias.

Elementos da Guardia Civil e do serviço de Salvamento Marítimo transportaram as 178 pessoas, entre as quais 18 mulheres e seis menores de idade, para o porto de Lanzarote.

De acordo com um porta-voz do serviço de Salvamento Marítimo, um dos grupos tinha zarpado de Tarfaya, Marrocos, e foi localizado a bordo de uma embarcação precária a 75 quilómetros a sudeste de Arrecife.

Nos meios de socorro estiveram envolvidos meios aéreos.

Segundo o serviço de emergência (112), os 178 ocupantes das quatro embarcações não apresentavam preocupações no que diz respeito ao estado de saúde, depois de terem sido examinados por elementos da Cruz Vermelha.