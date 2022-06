UE quer reforçar cooperação energética com Israel para responder à Rússia

A União Europeia pretende "reforçar" a cooperação energética com Israel respondendo desta forma à "ameaça" da Rússia, disse hoje a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

"O Kremlin utilizou a nossa dependência em relação à energia fóssil russa para nos chantagear", disse Ursula von der Leyen num discurso na Universidade Ben Gourion, em Negev, sul de Israel.

"Depois do início da guerra (na Ucrânia), a Rússia cortou de forma deliberada os abastecimentos de gás à Polónia, Bulgária e Finlândia, assim como a empresas dos Países Baixos e da Dinamarca em represália contra o apoio à Ucrânia", sublinhou a presidente da Comissão Europeia.

Segundo Von der Leyen, "o comportamento do Kremlin só reforça a vontade (do bloco europeu) de libertação da dependência da energia fóssil da Rússia".

"Por exemplo, estamos atualmente a explorar formas de fortalecer a nossa cooperação energética com Israel", explicou, referindo-se ao projeto sobre um cabo elétrico submarino ligando o território israelita, o Chipre e a Grécia e um "gasoduto" no Mediterrâneo Oriental.

Desde a invasão da Ucrânia no final de fevereiro e da aplicação das sanções contra o regime do Presidente russo, Vladimir Putin, que Israel desenvolve esforços no sentido de exportar alguns recursos de gás para a Europa.

Ursula von der Leyen encontrou-se hoje com os ministros dos Negócios Estrangeiros e da Energia de Israel e deve encontrar-se com o chefe do Executivo, Naftali Bennett.

De acordo com um porta-voz do Ministério da Energia, Von der Leyen reiterou que a "União Europeia precisa do gás israelita".

Os anúncios sobre cooperação na área da energia "entre Israel e outros parceiros na região devem ser efetuados nos próximos dias", disse um porta-voz da Comissão Europeia, adiantando que Von der Leyen deve deslocar-se ao Egito após a visita a Israel.

São três as principais opções à disposição de Israel para exportar parte do gás para a Europa: transportar gás natural para o Egito, país vizinho que já está ligado ao Estado israelita por um gasoduto.

Construir um gasoduto para a Turquia, ligado ao bloco europeu, ou construir uma nova rota de hidrocarbonetos diretamente para o sul da Europa, são as outras.