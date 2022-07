Rússia nega envolvimento no ataque contra o porto de Odessa

O ministro da Defesa turco, Hulusi Akar, disse que a Rússia negou hoje a Ancara qualquer envolvimento nos ataques contra o porto ucraniano de Odessa.

"Os russos disseram-nos que não tinham absolutamente nada a ver com este ataque e que estavam a analisar o assunto ", disse o ministro turco, enquanto Moscovo não reagiu oficialmente.

A Turquia disse também, contudo, estar "preocupada" com os ataques no porto ucraniano de Odessa, um dia após a assinatura em Istambul por Kiev e Moscovo de um acordo para a retoma das exportações de cereais bloqueadas pela guerra.

"O facto de que tal incidente aconteceu logo após o acordo a que chegamos ontem... preocupa-nos verdadeiramente", disse o ministro da Defesa turco, Hulusi Akar.

"Continuaremos a assumir as nossas responsabilidades no acordo que alcançamos ontem", acrescentou.

Este acordo deve permitir a exportação de 20 a 25 milhões de toneladas de cereais bloqueados na Ucrânia devido ao conflito em curso.

A Ucrânia e a Rússia assinaram na sexta-feira acordos separados com a Turquia e a ONU para desbloquear a exportação de cerca de 25 milhões de toneladas de cereais presos nos portos do Mar Negro.

Numa cerimónia realizada no Palácio Dolmabahçe, na cidade turca de Istambul, com a parceria da Turquia e da ONU, foram assinados dois documentos - já que a Ucrânia recusou assinar o mesmo papel que a Rússia - devendo o acordo vigorar durante quatro meses, sendo, no entanto, renovável.

Depois de dois meses de duras negociações, os documentos visam criar um centro de controlo em Istambul, dirigido por representantes das partes envolvidas: um ucraniano, um russo, um turco e um representante da ONU, que deverão estabelecer o cronograma de rotação de navios no Mar Negro.

O acordo implica também que passe a ser feita uma inspecção dos navios que transportam os cereais, para garantir que não levam armas para a Ucrânia.

O Governo ucraniano acusou hoje a de "cuspir na cara" da ONU e da Turquia com o ataque lançado hoje contra o porto comercial de Odessa, uma infraestrutura chave para a exportação de cereais pelo Mar Negro.

Num comunicado citado pelo portal oficial Ukrinfrom, de Kiev, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia afirma que a Rússia deve assumir "toda a responsabilidade" se o acordo alcançado na sexta-feira em Istambul, entre Kiev e Moscovo, for quebrado.

Já o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou hoje que a Rússia "encontra sempre uma forma de quebrar as suas promessas", em alusão ao ataque em Odessa, 24 horas depois do acordo para permitir a exportação de cereais.

"Não importa o que a Rússia prometa, sempre irá encontrar uma forma de não cumprir", disse o líder ucraniano numa mensagem de vídeo, segundo a assessoria de imprensa presidencial, em relação aos ataques a Odessa, cujo porto é fundamental para os embarques dos cereais.

Os ataques denunciados pela Ucrânia suscitaram a condenação da União Europeia, dos EUA e da Organização das Nações Unidas (ONU), garantes do acordo alcançado na sexta-feira em Istambul para desbloquear a exportação de cerca de 25 milhões de toneladas de cereais presos nos portos do Mar Negro.