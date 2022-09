Um palestiniano morto e 16 feridos em operação israelita na Cisjordânia

Um palestiniano morreu hoje e 16 ficaram feridos numa operação do exército israelita em Jenin, na Cisjordânia ocupada, anunciou o Ministério da Saúde palestiniano.

A operação militar israelita visava destruir a residência do autor de um atentado que causou três mortos, a 7 de Abril, no centro de Telavive, tinham indicado anteriormente as forças de segurança israelitas, de acordo com a agência de notícias France-Presse.

Além da vítima mortal, de 29 anos, 16 pessoas foram feridas a tiro ou por estilhaços de projécteis, indicou o Ministério palestiniano, numa breve mensagem à imprensa.

As acções do exército israelita com vista a desocupar terreno em Jenin são constantes. O objectivo, denunciado pela Organização das Nações Unidas, é diluir a presença de palestinianos através de colonatos israelitas, construídos para ocupar territórios considerados da Palestina.