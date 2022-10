Eleições/Brasil: Votação decorre “tranquilamente” em Cabo Verde

As votações para a escolha do próximo Presidente do Brasil estão a decorrer “tranquilamente” em Cabo Verde, na única mesa instalada na Embaixada daquele país na cidade da Praia, conforme disse o responsável Pedro Paulo Tonel.

Em declarações à Inforpress, Pedro Paulo Tonel, que é Ministro Conselheiro da Embaixada, disse que o processo “está correndo tranquilamente” e os brasileiros têm comparecido no horário estabelecido e têm votado “num clima muito ameno”. “Existem exactamente 103 eleitores brasileiros registados na área de jurisdição de Cabo verde, até às 10:40 já haviam votado 38 pessoas, pelo que o número já deve ser maior neste momento”, disse, explicando que no exterior só se vota para o Presidente e para o vice-Presidente, enquanto que no Brasil as eleições são gerais. Mais de 697 mil brasileiros que moram em outros países poderão votar nestas eleições. De acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o número é 39,21 por cento (%) maior que o de 2018, quando foram realizadas as últimas Eleições Gerais. A votação para a eleição brasileira acontece em 181 cidades de outros países. Lisboa, Miami, Boston, Nagoia e Londres são as cidades que concentram a maior quantidade de brasileiros aptos a votar no exterior, segundo o TSE. Na capital portuguesa são 45.273 pessoas, em Miami e em Boston são, respectivamente, 40.189 e 37.159 eleitores. Na cidade japonesa, são 35.651 brasileiros. A capital da Inglaterra aparece em seguida, com 34.498 eleitores. Vaticano, Bamako e Abuja são os lugares com a menor quantidade de eleitores brasileiros: há somente uma pessoa que vota em cada uma dessas localidades. Em alguns países a votação já até encerrou e tem boletins de urna sendo divulgados. É o caso da Nova Zelândia, em que informações mostram, inclusive, que, até agora, em quatro urnas da cidade de Wellington, no país da Oceania, o ex- presidente Lula (PT) saiu na frente. Em Singapura, Coreia do Sul, o petista também venceu com ampla margem de votos. Já Bolsonaro (PL) venceu em todas as sessões que estão na cidade de Tóquio, no Japão e, por enquanto, na cidade de Canberra, Austrália. Em Cabo Verde os resultados poderão ser conhecidos por volta das 17h15.

