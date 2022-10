Eleições/Brasil: Lula da Silva vence em Cabo Verde

O candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, venceu em Cabo Verde com 77,5 por cento (%) dos votos, seguido do actual presidente Jair Bolsonaro com 38,8% dos votos.

Segundo os resultados afixados na Embaixada do Brasil na Cidade da Praia, Lula da Silva conseguiu 38 votos, enquanto que Jair Bolsonaro, Partido Liberal (PL) obteve 22, Ciro Gomes, do Partido Democrático Trabalhista (PDT) dois, Simone Tebet, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) também dois, Felipe D’Ávila, do Partido Novo (NOVO) um voto e registou-se ainda um voto branco e um nulo. Em Cabo Verde estavam inscritos e aptos para votar 103 brasileiros, dos quais 67 fizeram, este domingo, a sua escolha através de uma urna eleitoral, localizada na Embaixada do Brasil. Em Cabo Verde a votação decorreu entre as 08:00 e as 17:00 e sem qualquer incidente, como disse à Inforpress o diplomata Pedro Paulo Tonel, da Embaixada do Brasil na Cidade da Praia. Logo após as 17:00, os resultados eleitorais foram afixados no exterior da embaixada. Cerca de 156 milhões de brasileiros escolhem hoje o novo Presidente, os parlamentares e os responsáveis pelos governos regionais. Às presidenciais brasileiras concorrem 11 candidatos: Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, Ciro Gomes, Simone Tebet, Luís Felipe D’Ávila, Soraya Tronicke, Eymael, Padre Kelmon, Leonardo Péricles, Sofia Manzano e Vera Lúcia. Caso nenhum dos candidatos ultrapasse 50% hoje, os dois mais votados voltam a enfrentar-se numa segunda volta, a 30 de Outubro.

