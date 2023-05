DESPACHOS DO OCEANO SEM LEI - EP 4 - O Tubo Mágico

Os derrames acidentais de petróleo fazem as parangonas. Mas de três em três anos os navios despejam intencionalmente mais petróleo do que os derrames do Exxon Valdez e da BP juntos.

Este episódio investiga como alguns navios de cruzeiro de luxo utilizam rotineiramente Tubos Mágicos para se livrarem de resíduos tóxicos abaixo da linha de água, e como raramente são apanhados. Também analisamos mais amplamente a história do despejo no mar, o flagelo da poluição plástica e as sérias consequências ecológicas dos crimes ambientais que só recentemente entraram em foco científico.

Duração: 9 min 59 sec

País: N/A

Filmmakers: Ed Ou and Fábio Nascimento

O alto mar é uma fronteira sem lei onde crimes como homicídio, escravatura e destruição ambiental são frequentemente tratados com impunidade e ignorados pelos meios de comunicação. Mas o oceano é também um local de descoberta e reinvenção, proporcionando liberdade face aos constrangimentos da sociedade. Esta série de curtas-metragens de 10 partes resulta de mais de uma década de reportagens de Ian Urbina explorando o crime em alto mar. A série apresenta um elenco de personagens que incluem traficantes e contrabandistas, piratas e mercenários, escravos acorrentados e conservadores vigilantes.



*Ian Urbina é director de The Outlaw Ocean Project, uma organização jornalística sem fins lucrativos que se concentra em questões ambientais e de direitos humanos no mar.

O Expresso das Ilhas é Global Partner do The Outlaw Ocean Project. Todas as quintas-feiras, e durante 10 semanas, iremos publicar um

episódio da série “Despachos do Oceano Sem Lei”, produzido pelo The Outlaw Ocean Project, no nosso site: expressodasilhas.cv.