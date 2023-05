DESPACHOS DO OCEANO SEM LEI - EP 6 - Os Peixes que Transformamos em Pó

A Gâmbia, como muitos dos seus vizinhos da África Ocidental, abraçou a lucrativa produção de farinha de peixe. Mas a florescente indústria da aquacultura, amplamente saudada pelos conservacionistas como a melhor esperança para abrandar o esgotamento dos oceanos, está a poluir as águas, a dizimar os stocks de peixe, e a ameaçar a vida de milhões de pessoas em todo o mundo.

Neste episódio, Ian Urbina investigará o impacto das fábricas de farinha de peixe e dos arrastões estrangeiros na África Ocidental, mostrando como um terço de toda a vida marinha arrancada do mar acaba em terra para alimentar os peixes cultivados e porque é que as soluções destinadas a combater o esgotamento dos oceanos poderiam estar a acelerar o problema.

Duração: 13 mins 46 sec

País: Gâmbia

Filmmakers: Ed Ou and Fábio Nascimento

O alto mar é uma fronteira sem lei onde crimes como homicídio, escravatura e destruição ambiental são frequentemente tratados com impunidade e ignorados pelos meios de comunicação. Mas o oceano é também um local de descoberta e reinvenção, proporcionando liberdade face aos constrangimentos da sociedade. Esta série de curtas-metragens de 10 partes resulta de mais de uma década de reportagens de Ian Urbina explorando o crime em alto mar. A série apresenta um elenco de personagens que incluem traficantes e contrabandistas, piratas e mercenários, escravos acorrentados e conservadores vigilantes.



*Ian Urbina é Diretor de The Outlaw Ocean Project, uma organização jornalística sem fins lucrativos que se concentra em questões ambientais e de direitos humanos no mar.

O Expresso das Ilhas é Global Partner do The Outlaw Ocean Project. Todas as quintas-feiras, e durante 10 semanas, iremos publicar um episódio da série “Despachos do Oceano Sem Lei”, produzido pelo The Outlaw Ocean Project, no nosso site: expressodasilhas.cv.<br>