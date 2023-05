DESPACHOS DO OCEANO SEM LEI - EP 5 - Salteadores das Profundezas

O fundo do oceano é a fronteira final do nosso planeta. É também o ambiente mais hostil da Terra. Os cientistas ainda não descobriram o que vive nos seus ecossistemas profundos, mas governos e corporações, impulsionados pela economia verde, já estão a disputar as suas riquezas.

Para além da regulação e supervisão independente, uma corrida ao ouro como nenhuma outra começou. Neste episódio, Ian Urbina junta-se à Greenpeace na sua corrida contra o tempo para localizar e proteger um frágil recife de coral perto da foz do rio Amazonas antes de começar a perfuração aprovada pelo governo. Duração: 13 min 20 sec País: Noruega, Micronésia e Brasil Filmmakers: Ed Ou and Fábio Nascimento O alto mar é uma fronteira sem lei onde crimes como homicídio, escravatura e destruição ambiental são frequentemente tratados com impunidade e ignorados pelos meios de comunicação. Mas o oceano é também um local de descoberta e reinvenção, proporcionando liberdade face aos constrangimentos da sociedade. Esta série de curtas-metragens de 10 partes resulta de mais de uma década de reportagens de Ian Urbina explorando o crime em alto mar. A série apresenta um elenco de personagens que incluem traficantes e contrabandistas, piratas e mercenários, escravos acorrentados e conservadores vigilantes.

*Ian Urbina é Diretor de The Outlaw Ocean Project, uma organização jornalística sem fins lucrativos que se concentra em questões ambientais e de direitos humanos no mar. O Expresso das Ilhas é Global Partner do The Outlaw Ocean Project. Todas as quintas-feiras, e durante 10 semanas, iremos publicar um episódio da série “Despachos do Oceano Sem Lei”, produzido pelo The Outlaw Ocean Project, no nosso site: expressodasilhas.cv.

