DESPACHOS DO OCEANO SEM LEI - EP 10 - Liberdade ou Morte

Em águas internacionais entre as costas africanas e europeias, ocorre uma batalha quase diária.

Para conter o fluxo de migrantes, a UE criou um sistema de imigração sombra que captura os migrantes antes de estes chegarem ao alto mar e os envia de volta para centros de detenção líbios geridos por milícias. Este filme, filmado a bordo de um navio dos Médicos Sem Fronteiras, relata a corrida desesperada entre ONG humanitárias e a Guarda Costeira Líbia para chegar aos transbordantes navios de migrantes no Mediterrâneo. Quem ganhar, determina o destino dos passageiros no seu interior.

Duração: 15 min 3 sec

País: Líbia

Filmmakers: Ed Ou e Fabio Nascimento

O alto mar é uma fronteira sem lei onde crimes como homicídio, escravatura e destruição ambiental são frequentemente tratados com impunidade e ignorados pelos meios de comunicação. Mas o oceano é também um local de descoberta e reinvenção, proporcionando liberdade face aos constrangimentos da sociedade. Esta série de curtas-metragens de 10 partes resulta de mais de uma década de reportagens de Ian Urbina explorando o crime em alto mar. A série apresenta um elenco de personagens que incluem traficantes e contrabandistas, piratas e mercenários, escravos acorrentados e conservadores vigilantes.

*Ian Urbina é Diretor de The Outlaw Ocean Project, uma organização jornalística sem fins lucrativos que se concentra em questões ambientais e de direitos humanos no mar.

<em>O Expresso das Ilhas é Global Partner do The Outlaw Ocean Project. Todas as quintas-feiras, e durante 10 semanas, publicamos um episódio da série “Despachos do Oceano Sem Lei”, produzido pelo The Outlaw Ocean Project. Este é o último episódio.<br></em>