Washington e Pequim retomam contactos governamentais ao mais alto nível

O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, reuniu com o chefe da diplomacia do Partido Comunista da China, Wang Yi, na quarta-feira e hoje, em Viena, enquanto os dois países ensaiam uma reaproximação diplomática.

Os dois altos funcionários tiveram "discussões francas, substanciais e construtivas" sobre vários tópicos, incluindo as relações entre Pequim e Washington, a guerra na Ucrânia e a questão de Taiwan, de acordo com o comunicado do Governo norte-americano.

Na passada semana, a Casa Branca já tinha anunciado que o seu enviado especial para o Ambiente, John Kerry, visitará Pequim num "futuro próximo", e hoje o embaixador dos EUA na China, Nicholas Burns, encontrou-se com o ministro do Comércio chinês, Wang Wentao, de acordo com o jornal South China Morning Post.

Na capital austríaca, Jake Sullivan e Wang Yi discutiram a guerra desencadeada pela Rússia contra a Ucrânia, bem como questões relacionadas com a soberania de Taiwan, os dois assuntos mais delicados no relacionamento bilateral.

No encontro, o representante de Washington voltou a avisar a China sobre os riscos de assistência militar à Rússia na invasão da Ucrânia e mostrou preocupação sobre as ambições chinesas relativamente a Taiwan.

Do lado chinês, Yi repetiu a mensagem de que Pequim tudo fará para recuperar o território de Taiwan.

"Wang Yi afirmou claramente a posição solene da China sobre a questão de Taiwan", informou a agência noticiosa oficial chinesa Xinhua.

Este contacto ao mais alto nível rompe com várias semanas de silêncio entre as duas capitais.

Em Fevereiro, as tensões entre a China e os Estados Unidos agravaram-se com o sobrevoo do território norte-americano por balões chineses, que Washington designou como uma operação de espionagem.

Após esse incidente, o chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, cancelou uma viagem à China.

A reunião de hoje em Viena também serviu para voltar a colocar em cima da mesa a possibilidade de uma reunião entre o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o seu homólogo chinês, Xi Jinping.

Questionado sobre essa questão, na quarta-feira, Biden não excluiu essa hipótese.

"Há progresso. Vai acontecer", disse o líder norte-americano.