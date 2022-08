"EUA tentam terminar com o princípio de uma só China", acusa embaixador chinês em Cabo Verde

Em conferência de imprensa realizada hoje, na cidade da Praia, o embaixador da China em Cabo Verde, Xu Jie, classificou como "uma grave provocação" a visita de Nancy Pelosi a Taiwan.

"Os EUA tentam terminar com o princípio de uma só China" disse o diplomata acrescentando, em jeito de aviso, que os EUA "estão a brincar com o fogo e quem brinca com o fogo acabar por se queimar".

Segundo o embaixador chinês, "a questão de Taiwan é exclusivamente uma questão interna da China" e, disse ainda, "nenhum país estrangeiro deve interferir".

"A China tomará todas as medidas necessárias para responder à visita de Nancy Pelosi", avisou o diplomata chinês, que referiu que o "princípio uma só China é reconhecido pela comunidade internacional, incluindo Cabo Verde".

Quanto a um posicionamento de Cabo Verde, o diplomata chinês defendeu que "o princípio de uma só China é a base para o estabelecimento de relações com outros países. Apelo à comunidade internacional e a Cabo Verde que se mantenham firmemente ao lado da China em defesa da paz e da soberania"

Questionado pelos jornalistas sobre uma possível intervenção militar, o diplomata disse que "o governo chinês mantém a esperança de uma resolução pacífica" da questão de Taiwan, mas, no entanto, não excluiu a possibilidade do uso da força.

"Os EUA pagarão o preço pelos prejuízos causados à soberania chinesa".

Sobre as relações entre China e EUA, o embaixador chinês defendeu que as relações entre os dois países se mantêm "graças ao princípio de uma só China, desde sempre reconhecidos pelos EUA" e que aquele país devia acabar com a tentativa de acabar com esse princípio. "A China não tem espaço para concessões e esperamos que os EUA reconheçam isso", concluiu.