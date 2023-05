Assembleia-Geral da ONU elege novo presidente na quinta-feira

A Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) elege na quinta-feira o presidente para a sua 78.ª sessão, cargo que tem como candidato único o diplomata Dennis Francis, de Trinidad e Tobago.

A eleição do novo presidente da Assembleia-Geral da ONU terá início às 10:00 (hora local, 13h00 em Cabo Verde) e seguirá a rotação regional estabelecida, que para este ano determina a escolha de um candidato do grupo de Estados Latino-Americanos e Caribenhos.

Com uma carreira diplomática de aproximadamente 40 anos, Dennis Francis é o único nome a disputar o cargo, para o qual a sua visão assenta em quatro princípios: "Paz, prosperidade, progresso e sustentabilidade".

"Estou convencido de que estes constituem os quatro objectivos supremos perante a comunidade internacional, na actual conjuntura. Se alcançados, estes objectivos alterariam significativamente a actual trajectória de decepção e desilusão ao longo da qual, tragicamente, estamos a avançar", disse o embaixador e representante permanente de Trinidad e Tobago junto da ONU desde Setembro de 2021 num diálogo interactivo informal com representantes da sociedade civil e da organização internacional antes da eleição.

"Como uma comunidade de nações construída sobre o conceito de segurança colectiva, devemos aspirar a trabalhar juntos para garantir a inclusão e que todas as vozes, grandes ou pequenas, poderosas ou não, sejam ouvidas. O abandono ou o repúdio à segurança colectiva inevitavelmente tornará o mundo mais inseguro e mais imprevisível", acrescentou.

Se eleito, Dennis Francis substituirá o húngaro Csaba Korosi, um forte impulsionador de uma reforma do Conselho de Segurança da ONU e cujo mandato foi guiado pelo lema "Soluções através da solidariedade, sustentabilidade e ciência".

A Assembleia-Geral é o órgão no qual os 193 Estados-membros da ONU se sentam em pé de igualdade e tem uma função exclusivamente representativa, uma vez que o verdadeiro poder é exercido pelo Conselho de Segurança (com capacidade de fazer aprovar resoluções com carácter vinculativo), que conta com cinco potências como membros permanentes e com direito de veto: Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França.

Os poderes do presidente da Assembleia-Geral incluem a supervisão do orçamento da ONU, a nomeação dos membros não-permanentes para o Conselho de Segurança e a condução do processo de nomeação do secretário-geral da ONU.

Outras atribuições incluem receber relatórios de outras áreas das Nações Unidas, fazer recomendações na forma de resoluções, bem como estabelecer vários órgãos subsidiários.

O professor catedrático e político português Diogo Freitas do Amaral foi presidente da 50.ª Assembleia-Geral da ONU entre Setembro de 1995 e Setembro de 1996.

A 78.ª sessão da Assembleia-Geral da ONU terá início no próximo mês de Setembro.